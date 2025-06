WhatsApp Android Beta: in arrivo una funzione che cambierà la gestione dei messaggi in bozza non inviati

WhatsApp sta testando un sistema innovativo che consentirà di individuare rapidamente tutti i messaggi in bozza attraverso un filtro dedicato chiamato “filtro bozze”, come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo, punto di riferimento per quanto concerne le comunicazioni relative alla piattaforma. Questa novità, attualmente in fase di test nella versione beta per Android 2.25.18.17, prevede che le chat contenenti messaggi in bozza vengano evidenziate in verde nella lista delle conversazioni, facilitando la loro individuazione.

WhatsApp Beta Android: novità per la ricerca delle bozze

Finora, per ritrovare i messaggi non completati, gli utenti dovevano scorrere manualmente l’intera lista delle chat, un’operazione spesso frustrante e dispendiosa in termini di tempo. Con il nuovo filtro preimpostato, tutte le conversazioni contenenti testi non inviati appariranno automaticamente raggruppate, offrendo una soluzione rapida e intuitiva a questo problema comune.

WhatsApp Beta Android: nuova gestione delle chat

Questa funzionalità rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle chat, specialmente per coloro che gestiscono numerose conversazioni simultaneamente. Immaginate di iniziare un messaggio durante una riunione o un viaggio in metropolitana e poi dimenticarvene: con il filtro bozze, potrete facilmente ritrovare e completare il messaggio in un secondo momento. Un’idea semplice, ma che promette di fare una grande differenza per milioni di utenti.

WhatsApp Beta Android: un occhio alla flessibilità

Il sistema è stato progettato con un occhio di riguardo alla flessibilità. Gli utenti potranno disattivare il filtro quando non necessario e riattivarlo successivamente in base alle proprie esigenze. Questa possibilità di personalizzazione riflette l’impegno di WhatsApp nel rendere l’esperienza utente sempre più intuitiva e personalizzata.

Questa nuova funzionalità si aggiunge a una serie di recenti innovazioni introdotte dall’applicazione, come la possibilità di personalizzare i profili con avatar. WhatsApp sta chiaramente puntando a migliorare costantemente l’usabilità e la versatilità della sua piattaforma, consolidando la sua posizione come leader nel settore della messaggistica istantanea.