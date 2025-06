WhatsApp Android Beta: in arrivo un avatar personalizzato insieme alla foto profilo

WhatsApp introduce una nuova funzionalità in fase di test che consente agli utenti di affiancare un avatar personalizzato alla propria foto profilo, offrendo una personalizzazione avanzata e un'esperienza più dinamica, come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo. Questa innovazione, attualmente disponibile per alcuni utenti Android tramite la versione beta 2.25.18.14, rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla possibilità precedente di sostituire completamente l'immagine del profilo con un avatar.

WhatsApp Android Beta: l'avatar di fianco alla foto profilo

La novità, accessibile attraverso il Google Play Beta Program, introduce un nuovo livello di flessibilità e creatività. Gli utenti potranno mostrare contemporaneamente sia la loro foto reale che un avatar animato, arricchendo così la propria identità digitale. L'obiettivo è offrire una maggiore libertà di espressione, permettendo agli utenti di rappresentarsi in modo unico e personalizzato.

WhatsApp Android Beta: interfaccia dedicata

Una delle caratteristiche principali di questa funzionalità è l'interfaccia dedicata, che consente di configurare l'avatar in modo dettagliato. Gli utenti possono scegliere colori di sfondo, animazioni e pose che meglio riflettano il loro stile personale. Particolarmente interessante è l'effetto "moneta", che si attiva quando un contatto visita il profilo: da un lato viene mostrata la foto reale, dall'altro l'avatar animato. Questo effetto dinamico mira a catturare l'attenzione e a rendere l'interazione con il profilo più coinvolgente.

WhatsApp Android Beta: configurazione dell'avatar

Un altro aspetto fondamentale è la flessibilità offerta agli utenti. È possibile modificare la configurazione dell'avatar in qualsiasi momento, cambiando colori, pose o addirittura rimuovendo completamente l'elemento digitale. Questo garantisce un controllo totale sulla propria rappresentazione visiva, permettendo di adattarla alle diverse esigenze o preferenze nel tempo.

WhatsApp Beta Android: rollout della nuova funzione avatar

La distribuzione della funzionalità avverrà gradualmente nelle prossime settimane, coinvolgendo un numero crescente di beta tester. Per verificare se la funzione è disponibile, è necessario installare una versione compatibile di WhatsApp beta per Android. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero ricevere l'aggiornamento anche su versioni precedenti dell'applicazione.