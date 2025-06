WhatsApp Android Beta: in arrivo delle nuove opzioni di personalizzazione delle chat

WhatsApp continua a innovare con un nuovo aggiornamento che punta tutto sulla personalizzazione. Con l’ultimo aggiornamento della beta Android, come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo, all'interno dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo verranno introdotti ben 18 nuovi colori per i temi delle chat, ampliando le possibilità di customizzazione per gli utenti Android.

L’aggiornamento, identificato come versione 2.25.19.2, è attualmente disponibile solo per un numero limitato di beta tester iscritti al programma di test su Google Play. Grazie a questa novità, gli utenti possono ora scegliere tra un totale di 38 tonalità cromatiche per rendere le proprie conversazioni uniche e in linea con i propri gusti personali. La funzionalità è progettata per offrire una perfetta integrazione sia con la modalità chiara che con quella scura, garantendo una coerenza visiva in qualsiasi condizione di utilizzo.

WhatsApp Android Beta: una nuova palette cromatica

La nuova palette cromatica non si limita alle bolle dei messaggi: coinvolge anche sfondi e doodle, permettendo una personalizzazione completa dell’interfaccia dell’app. Questo approccio olistico rende l’esperienza di utilizzo ancora più immersiva e piacevole. La flessibilità offerta da questa funzionalità consente agli utenti di differenziare facilmente le chat personali da quelle professionali, utilizzando colori distintivi per ogni tipo di conversazione. In alternativa, è possibile semplicemente rinnovare l’aspetto dell’app secondo il proprio stile e preferenze.

WhatsApp Android Beta: come applicare queste modifiche

Per applicare queste modifiche, gli utenti possono agire in due modi: accedendo alla schermata delle informazioni di una singola conversazione o intervenendo direttamente dalle impostazioni generali dell’app. Questo duplice approccio garantisce una maggiore semplicità e accessibilità, adattandosi alle diverse esigenze degli utenti.

WhatsApp Android Beta: rollout graduale

Il rollout di questa funzionalità avviene in modo graduale attraverso l'Android beta Program di Google Play. Questo metodo consente a WhatsApp di raccogliere feedback preziosi da parte della community, al fine di perfezionare l’esperienza utente prima del rilascio ufficiale. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’accesso a questa nuova opzione sarà esteso progressivamente a un numero crescente di utenti nelle prossime settimane.

La reazione della community è stata estremamente positiva. Gli utenti hanno accolto con entusiasmo questa novità, considerandola un passo importante per rendere le conversazioni più personali e distintive.