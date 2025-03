WhatsApp: a marzo smetterà di funzionare su alcuni smartphone

A partire da marzo 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni modelli di smartphone, segnando un’importante svolta per gli utenti che possiedono dispositivi più datati. Questa scelta è dettata dalla necessità di garantire elevati livelli di sicurezza e prestazioni, aspetti fondamentali per un’app di messaggistica sempre più evoluta. Con il passare del tempo, le nuove funzionalità introdotte richiedono hardware aggiornato e sistemi operativi più recenti, motivo per cui alcuni telefoni non saranno più compatibili.

L’aggiornamento tecnologico è essenziale per mantenere un’esperienza utente fluida e protetta. I dispositivi più obsoleti, infatti, non dispongono della potenza di calcolo, della memoria e delle capacità di archiviazione necessarie per supportare le versioni più recenti dell’applicazione. Per questo motivo, WhatsApp ha deciso di interrompere il supporto per alcuni modelli di smartphone che non soddisfano più i requisiti minimi richiesti.

Per quanto riguarda i dispositivi Android, sarà necessario avere almeno la versione 5.0 del sistema operativo per poter continuare a utilizzare l’app, mentre gli iPhone dovranno essere aggiornati almeno a iOS 15.1. Di conseguenza, tutti gli smartphone con versioni inferiori non saranno più in grado di eseguire WhatsApp.

Gli utenti riceveranno una notifica direttamente da WhatsApp

Gli utenti coinvolti in questo cambiamento riceveranno notifiche di avviso direttamente dall’app, in modo da poter prendere le misure necessarie per non perdere l’accesso al proprio account. La soluzione più efficace per continuare a utilizzare WhatsApp senza problemi sarà quella di valutare l’acquisto di un nuovo dispositivo con un sistema operativo aggiornato.

Questa decisione si inserisce in un contesto di evoluzione tecnologica che interessa tutto il settore. Le aziende del mondo digitale puntano costantemente a migliorare la qualità dei loro servizi, concentrandosi su dispositivi più moderni e performanti. Anche se per alcuni utenti potrebbe rappresentare un disagio, questa scelta è indispensabile per garantire un’app più sicura, veloce e ricca di funzionalità innovative.

L’aggiornamento continuo di WhatsApp è un chiaro segnale di come la tecnologia si stia evolvendo rapidamente, spingendo gli utenti a mantenere i propri dispositivi al passo con i tempi. Per chi utilizza quotidianamente questa app di messaggistica, disporre di uno smartphone compatibile sarà fondamentale per continuare a rimanere connessi con amici, familiari e colleghi senza interruzioni.