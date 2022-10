Website Builder tra i software più piratati

Secondo una rilevazione svolta dagli esperti di sicurezza della Kaspersky le imprese che tenderebbero maggiormente a contenere gli investimenti utilizzando software piratati non sarebbero quelle più piccole, al di sotto dei 50 dipendenti, ma le aziende che superano questa soglia e arrivano fino alle 999 unità.

Aziende e pirateria

Nello specifico, i responsabili delle realtà con meno di 50 dipendenti sarebbero disposti a ricorrere a copie pirata dei software soltanto nell'8% dei casi, nelle imprese di dimensioni più articolate la percentuale salirebbe invece al 24%.

Nel 41% dei casi le aziende preferirebbero mettersi alla ricerca di fornitori in grado di praticare prezzi più bassi, mentre nel 32% verrebbe preferito l'uso di applicazioni gratuite, spesso Open Source, dotate di funzionalità paragonabili a quelle commerciali.

Fin qui tutto bene se non fosse che il 15% del campione potrebbe non avere alcuna difficoltà nel rimpiazzare uno degli applicativi più costosi con la corrispondente alternativa piratata. Ma quali sono i software che potrebbero essere sostituiti più facilmente.

I software più piratati

Al primo posto di questa particolare classifica vi sarebbero le soluzioni gestionali che, in effetti, sono spesso molto costose e dimensionate per aziende di grandi dimensioni. Seguirebbero le applicazioni per il marketing seguite da quelle per la gestione delle vendite, l'elaborazione dei pagamenti, la comunicazione, la contabilità e la Cybersecurity.

Una particolarità delle posizioni in classifica risiederebbe nel fatto che le differenze tra le percentuali delle varie categorie sono abbastanza contenute. I management software, che come anticipato si piazzerebbero al primo posto, raccoglierebbero infatti il 46% delle risposte ma le applicazioni per la creazione di siti Web (Website Builder), al sesto posto, riuscirebbero comunque a registrare un 38% seguite dai CRM (Customer Relationship Management) al settimo con il 37%.

A sorprendere sarebbe soprattutto il fatto che i software per la Cybersecurity potrebbero essere facilmente piratati stando a quanto rivelato dai responsabili aziendali, un'eventualità abbastanza paradossale se si considerano i rischi potenzialmente derivanti da una scelta di questo genere.