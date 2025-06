Website builder con AI gratis per un anno: l'offerta IONOS

Hai in mente un sito web ma ti spaventa la parte tecnica? Con l'ultima promozione di IONOS puoi creare il tuo sito da zero, senza saper programmare, grazie al website builder con intelligenza artificiale MyWebsite Now Starter, disponibile gratis per un anno (anziché 18€/mese).

Un risparmio di 216 euro pensato per chi vuole finalmente far decollare il proprio progetto online. Per averlo basta andare sul sito di IONOS.

MyWebsite Now Starter: come funziona e cosa include l'offerta IONOS

IONOS è uno dei principali operatori europei di web hosting e con il suo piano MyWebsite Now Starter offre una soluzione perfetta per chi parte da zero. Il pacchetto include tutto il necessario per costruire un sito in autonomia, anche senza alcuna esperienza tecnica. A renderlo ancora più potente è l'integrazione dell’intelligenza artificiale, che consente di generare layout, testi e struttura del sito in pochi minuti, partendo da una semplice descrizione dell’idea.

Attivando l'offerta di IONOS, si ottengono:

Il website builder MyWebsite Now Starter con AI integrata;

con AI integrata; Un dominio gratis per un anno ;

; Un indirizzo email personalizzato con 12 GB di spazio ;

con ; Un'interfaccia semplificata e veloce, perfetta anche per chi è alle prime armi.

L'obiettivo è chiaro: abbattere ogni barriera d’ingresso alla creazione di un sito, offrendo uno strumento efficace, intuitivo e accessibile a tutti. La promozione è valida per un periodo limitato e si attiva facilmente tramite il sito ufficiale di IONOS. Un'occasione concreta per dare forma al tuo progetto digitale, con la tranquillità di poter iniziare senza costi e senza complicazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.