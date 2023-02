Webcam PC papalook: su Amazon in SCONTO a soli 19,99 Euro

Con la crescita della tecnologia è diventato sempre più facile comunicare co chi è lontano, soprattutto grazie a delle webcam e ai dispositivi mobili, che permettono alla popolazione non solo di sentirsi, ma anche di vedersi. Le webcam sono diventate anche un oggetto di utilizzo comune, al quale ci siamo abituati - purtroppo o per fortuna - durante gli ultimi tre anni. Papalook è una delle aziende che si impegna nella creazione di questi oggetti, e uno dei suoi prodotti potrebbe essere quello che fa al caso vostro.

Infatti da oggi su Amazon potrete trovare disponibile in offerta la webcam USB papalook da 1080p a soli 19,99€, con un mostruoso sconto del 71% che equivale a ben 50,00€ di risparmio per voi.

Webcam USB papalook: vedersi meglio, a basso prezzo

Si tratta di una videocamera FHD da 1080p con messa a fuoco manuale, e potrete sfruttarla non solo per le videochiamate private, ma anche per riunioni di lavoro o sessioni di gioco. Questo prodotto è infatti compatibile con tutti i sistemi di chiamata in app o browser, come Skype, Discord, Meet, Zoom, e così via.

Il cavo della webcam papalook è USB da 1,5m, e dispone di uno schermo da 3 pollici. Nella scatola sarà presente oltre al prodotto anche il manuale dell'utente, che vi darà consigli e vi illustrerà il corretto utilizzo della webcam. Chiaramente essendo plug and play, sarà utilizzabile semplicemente collegandola al vostro PC.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.