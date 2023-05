Webcam Logitech + cuffie ad un prezzo straconveniente su Amazon

Questo è proprio un gioiellino! Se hai bisogno di una webcam abbiamo proprio quello che può fare al caso tuo anche ad un prezzo davvero conveniente. Si tratta della webcam Logitech C270 ora disponibile su Amazon con lo sconto del 36% che ti farà risparmiare ben 25 euro dall'attuale costo di mercato. In più incluse nella confezione ricevi anche un paio di cuffie.

Webcam Logitech C270 + cuffie cablate per computer, smartphone e tablet

Con questa fantastica webcam firmata Logitech effettui videochiamate nitide in ‎widescreen HD 720p a 30 fps ‎sulle tue piattaforme preferite come Skype e altre. La lente con un ‎campo visivo di 60° copre tutta l'azione. Presente ovviamente un microfono integrato con riduzione del rumore per conversazioni chiare anche in ambienti ‎‎affollati e streaming via wifi.

E ancora regolazione dell'illuminazione HD‎. Questa migliora automaticamente il calore e l'equilibrio dell'immagine ‎ ‎‎ovunque, per immagini più luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. questa webcam è inoltre dotata di una clip universale. Fissa la webcam in modo sicuro al tuo schermo, appoggiala su scaffale o ‎scrivania, ‎la clip si monta da diverse angolazioni per cogliere tutti i dettagli.

Le cuffie sono dotate di audio stereo. Ascolta musica, giochi e chiamate in modo nitido. Si tratta di cuffie affidabili per tutte le tue ‎attività quotidiane, comprese le videochiamate con la famiglia o i colleghi. Il microfono è girevole, ruota di 180° posizionabile a sinistra/destra, se non lo usi puoi semplicemente ‎ripiegarlo. Il microfono è flessibile e si posiziona per una miglior acquisizione della voce e riduzione di ‎rumore di fondo. Presente una fascia per la testa regolabile. Le cuffie, che arriveranno in dotazione con la webcam, sono robuste ma leggere, offrono una vasta ‎gamma di regolazioni e i cuscinetti auricolari in schiuma morbida assicurano ore di comfort. Installarle è semplicissimo, ti basterà inserire il connettore Jack Audio 3.5 mm al tuo computer, smartphone o ‎tablet e sei pronto per iniziare a parlare.

Prendi ora questa SUPER COMBO ad un prezzo davvero conveniente.

