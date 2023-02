Webcam Logitech C922 Pro in offerta ad un prezzo incredibile su Amazon

La Logitech C922 Pro ha un campo visivo di 76 gradi e può registrare in Full HD 1080p a 30 fotogrammi al secondo o in HD 720p a 60fps. La qualità video ad alta definizione (Full HD) e le riprese fluide a 60 fotogrammi al secondo (fps) sono le due qualità principali ma non puoi utilizzarle entrambe contemporaneamente. Ciò è dovuto al fatto che la risoluzione Full HD di 1080p può essere raggiunta solo a 30 fotogrammi al secondo, mentre quella HD di 720p può raggiungere i 60 fotogrammi al secondo. Acquistalo su Amazon a soli 69,99€ invece di 134,99€.

L'uso che si fa del Logitech C922 Pro determinerà probabilmente quale delle due opzioni si preferisce. Sebbene la risoluzione 720p sia stata dimenticata dalle fotocamere degli smartphone e dagli home theater, è ancora una risoluzione di alta qualità che funziona bene per le videochiamate con il C922 Pro. Le sue dimensioni compatte e il versatile supporto pieghevole la rendono ideale per l'uso con quasi tutti gli schermi di desktop o laptop. La telecamera è dotata di un cavo USB-A di 1,5 metri collegato permanentemente al retro. La C922 Pro è utile perché viene fornita con un treppiede, a differenza della più costosa Logitech Brio. Il treppiede si fissa alla webcam con una vite ed è utile se si desidera posizionare la telecamera in un punto diverso da quello in cui si trova, come una mensola o un angolo della scrivania.

I microfoni stereo circondano la telecamera in un involucro di vetro. Le dimensioni sono 95 mm di larghezza, 44 mm di altezza e 71 mm di profondità. La Logitech C922 Pro è stata un grande successo per molti utenti. Almeno per il momento, la risoluzione Full HD di una webcam è più che sufficiente. Molti acquirenti probabilmente sceglieranno 720p invece di 1080p per sfruttare la più fluida modalità a 60 fps.

La videocamera è plug-and-play e non ha bisogno di driver per funzionare. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

