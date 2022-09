Webcam Logitech C920S HD Pro in sconto del 40% su Amazon

Chatta, effettua call e registra video in qualità FULL HD con la webcam C920s HD Pro di Logitech. Questa webcam supporta video fino a 1080p a 30 fps e dispone di messa a fuoco automatica HD e correzione automatica della luce per dettagli nitidi in ambienti scarsamente o molto illuminati. Acquistala ora su Amazon a soli 59,99€ invece di 99,99€.

Grazie ai suoi doppi microfoni, la tua voce suonerà naturale e chiara. Inoltre, una copertura per la privacy inclusa protegge la tua privacy. Questa webcam è compatibile con i sistemi Windows, ma può funzionare anche in modalità USB Video Device Class (UVC) con client di videochiamata supportati su macOS, Xbox one, Chrome OS e Android.

La messa a fuoco automatica HD assicura che la tua acquisizione sia dettagliata mentre le funzioni di correzione della luce ti consentono di essere visto in ambienti scarsamente o molto illuminati. Inoltre, utilizzando il software Logitech Capture, puoi registrare video di alta qualità, personalizzare la registrazione, regolare le impostazioni della fotocamera e altro ancora grazie alla sua interfaccia intuitiva.

In più, due microfoni integrati sul lato sinistro e destro assicurano che tu possa essere ascoltato chiaramente da ogni angolazione. Questa webcam è dotata anche di una copertura per la privacy, che puoi capovolgere verso l'alto o verso il basso quando necessario. Approfitta dello sconto incredibile del 40% e acquistala su Amazon, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.