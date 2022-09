Webcam Logitech Brio Stream con risoluzione Ultra 4K in promo su Amazon

Sfrutta al massimo le potenzialità di questa webcam mentre lavori da casa o partecipi a riunioni di lavoro tramite Zoom, Teams e Skype con la BRIO Ultra HD Pro di Logitech. Con una risoluzione fino a 4K Ultra HD e frame rate fino a 90 fps, potrai trasmettere video nitidi e fluidi, mentre RightLight3 con HDR aiuta a creare un'esposizione più uniforme in condizioni di scarsa illuminazione, luce solare diretta o condizioni di contrasto elevato. Acquistala su Amazon a soli 165,89€ invece di 258,99€.

Un obiettivo in vetro con zoom digitale 5x migliora ulteriormente la qualità dell'immagine e i dettagli, mentre i doppi microfoni omnidirezionali con tecnologia di cancellazione del rumore assicurano che la tua voce sia sempre limpida. Un campo visivo fino a 90° crea un'immagine grandangolare che può ospitare più di una persona. Per facilitare un'esperienza più vivavoce, un sensore a infrarossi consente l'accesso tramite Windows Hello.

Compatibile con Windows, Mac e Chrome, BRIO Ultra HD Pro si connette al sistema host tramite USB 3.0 Type-A plug-and-play, necessario per i video 4K. È retrocompatibile con USB 2.0, ma sarai limitato a 1080p e 720p. Può essere montato utilizzando la clip inclusa o il supporto per treppiede.

Supporta più risoluzioni video, tra cui 4K Ultra HD a 30 fps, Full HD 1080p a 30 o 60 fps e HD 720p a 30, 60 o 90 fps per supportare la qualità offerta dall'applicazione e dal monitor. Inoltre la tecnologia a infrarossi supporta il riconoscimento facciale per una sicurezza avanzata con Windows Hello o altri software di riconoscimento facciale.

Hai bisogno di una visione più ravvicinata dei minimi dettagli? Ingrandisci e spostati nella scena con precisione utilizzando Logitech o i controlli in-app. Regola il tuo campo visivo per mostrare più impostazioni o includere più persone, a 65° o 78° per una comunicazione più mirata. La tecnologia avanzata dell'obiettivo autofocus Logitech offre un'elevata qualità video con risoluzione, velocità, fluidità, bilanciamento del colore e dettagli eccezionali. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

