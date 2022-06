Webcam Full HD con tecnologia HDR a meno di 16 euro su Amazon

HOMSCAM è un'azienda high-tech professionale leader che fornisce tra i tanti prodotti anche soluzioni per lo streaming di contenuti video. La sua nuova Webcam per PC FULL HD è in promo su Amazon, puoi ottenerla per soli 15,99€ invece di 32,99€.

Tra le funzioni disponibili, è presente la messa a fuoco automatica, che garantisce video sempre nitidi e chiari, inoltre può anche essere impostata tramite l'app su Windows/Mac per impostare il fuoco della fotocamera a qualsiasi distanza desideri.

Inoltre possiede un microfono stereo ottimo per videoconferenze, trasmissioni in diretta, o streaming in generale. Il sistema di noise cancelling integrato riduce il rumore ambientale per aumentare la qualità del suono, consentendoti di registrare la tua voce filtrando suoni di sottofondo indesiderati e non necessari.

Progettata specificamente per trasmissioni o videoconferenze professionali, la webcam ha una risoluzione Full HD di 1920x1080. Grazie alla sua correzione automatica della luce e alla sua tecnologia HDR sarai sempre in grado di ottenere immagini migliori anche in ambienti con poca luce.

Se l'acquisti su Amazon potrai trovarla scontata del 52%, un'offerta da non sottovalutare.

