Webcam Full HD 1080p a MENO di 15€, PREZZONE Amazon

Oggi voglio portare alla tua attenzione questa webcam Full HD 1080p, che nonostante non sia di un brand conosciuto è davvero un ottimo acquisto. Se vai adesso su Amazon puoi metterla nel tuo carrello a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In pratica oggi la puoi avere alla metà del suo prezzo originale. Questa webcam è davvero di ottima qualità. È in grado di restituire immagini in alta definizione, ha un ampio raggio d'azione, è inclinabile e s'installa facilmente al tuo PC o laptop. Inoltre ha un doppio microfono integrato.

Webcam Full HD per video chiamate, live e videoconferenze

Ovviamente quando si acquista una webcam, una delle cose più importanti è la qualità dell'obiettivo. E infatti, grazie all'obiettivo HD in vetro a 6 strati e sensore d'immagine CMOS da 1/2,9 pollici, riesce a restituire immagini eccellenti. Sempre nitide e con 30 fotogrammi al secondo. Il risultato sarà perfetto e senza alcuno sforzo. È anche facile da installare grazie alla pratica clip e ha una rotazione di 360° in orizzontale e 180° in verticale.

Inoltre è dotata di 2 microfoni stereo con cancellazione automatica del rumore che capta la tua voce e la restituisce forte e chiara. Chi ti ascolta riuscirà a percepirti in modo distinto senza perdere una parola di quello che dici. È compatibile con Windows, Mac OS e Chrome OS, e non necessita di alcuna installazione. La periferica viene riconosciuta e, in automatico, vengono scaricati i driver.

Non perdere questa occasione più unica che rara. A un prezzo così vantaggioso durerà un soffio. Per cui, se non vuoi rischiare di perderla, vai adesso su Amazon e acquista la tua webcam Full HD a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.