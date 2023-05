Durante il recente passato c’è stato il boom di videochiamate di lavoro e con amici e parenti. Ma a prescindere dall’emergenza sanitaria globale, una webcam è sempre un accessorio da avere a portata di mano. Se hai bisogno di questo gadget, ti segnalo un’offerta su Amazon che ti consente di acquistarne una 1080p Plug & Play a soli 19,99€. Spedizione gratuita per gli abbonati Prime, ovviamente.

Questa webcam 1080p costa meno di 20€: tutti la vogliono

Non importa quale sia il tuo computer e che stiamo operativo utilizzi, questa webcam è compatibile praticamente con tutte le macchine in circolazione: iMac, MacBook, Chromebook, computer desktop e notebook Windows, e così via. Certo, gli all-in-one e i laptop nel 99% dei casi integrano già una webcam, ma – diciamoci la verità – un malfunzionamento può essere dietro l’angolo. Purtroppo sono cose che capitano, anche quando si utilizzano computer di altissima fascia.

La webcam di ASHU è una 1080p (risoluzione Full HD) con messa a fuoco automatica. Restituisce ottime immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione e integra un doppio microfono, così dall'altro lato riusciranno ad ascoltarti alla perfezione.

Per utilizzarla, basta collegarla al PC desktop o al laptop tramite la porta USB. Non sono richiesti driver aggiuntivi da scaricare e/o installare. Un Plug & Play reale, dunque.

Davvero utile, infine, la cover a slittamento che puoi utilizzare per coprire l’obiettivo quando non stai utilizzando la webcam. La privacy deve essere sempre al primo posto, e questo accessorio è sinonimo di sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.