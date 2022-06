Web marketing 4.0: il miglior corso ad un prezzo regalato

Nell’ambito del web marketing, studiare è tanto importante quanto farlo in modo aggiornato e completo. Tra i corsi di web marketing più aggiornati del momento, pratici, completi e spiegati in modo semplice, vi è un corso web marketing Udemy 4.0.

Si rivolge a principianti e professionisti con uno sguardo pratico sulle competenze inerenti al mondo del web marketing specialist. L’insegnante è Fabio Pellencin, un noto media manager dell’azienda Costa Crociere. Il corso web marketing manager 4.0 Udemy fornisce lezioni dettagliate su come fare una ricerca di mercato, branding, sviluppare le buyer personas del target, creare un sito web autonomamente, SEO, advertising, analisi su Google Analytics, utilizzo di Mailchimp, installazione del pixel di Facebook e Google Ads.

Web marketing 4.0 è un corso che consente di creare un business online e offline. Approfondirai il marketing di oggi, l’inbound marketing, il content marketing e social media marketing. Scoprirai esempi reali e concreti dei settori dell’abbigliamento, fitness, turismo, ecc.

Web Marketing 4.0: perché scegliere il corso

Nel corso web marketing Udemy impari come far crescere la tua attività sui social, con le pubblicità, con la SEO in modo organico, oppure, come creare un sito su WordPress, come fare analisi e ricerche di mercato e come creare campagne di e-mail marketing per mezzo di Mailchimp. Si tratta di riferimenti e di nozioni pratiche da avere assolutamente se vuoi intraprendere la carriera di web marketing specialist: non tutti i corsi offrono questi moduli in una sola formazione.

Perché scegliere questo? Le migliori aziende, come WordPress, NetApp, Eventbrite e Nasdaq lo hanno scelto per formare i proprio dipendenti.

Ancora scontato per poco tempo, con il 25% per cento di sconto, al prezzo di soli 19,99 €. Include la garanzia di rimborso, 22 ore di video on-demand, 40 file scaricabili, accesso illimitato al corso su qualsiasi dispositivo e il certificato di completamento.

