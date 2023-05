Web hosting veloce e affidabile: con SiteGround hai l'84% di sconto

Cerchi un hosting web che faccia crescere la tua attività online a velocità "supersonica"? Abbiamo la soluzione perfetta per te: SiteGround, con cui potrai godere di una piattaforma di hosting di alta qualità, di un servizio clienti affidabile e competente e molto altro.

Grazie alla promozione in corso potrai ottenere sconti fino all'84% su tutti i piani di hosting, in grado di soddisfare ogni esigenza: da StartUp, per i principianti, a GrowBig per coloro che vogliono espandersi, fino a GoGeek per l'e-commerce. Avrai a disposizione anche dominio, e-mail, CDN, trasferimento del sito e backup completamente gratis.

Tutte le caratteristiche di SiteGround

SiteGround offre una vasta gamma di strumenti utili per i webmaster che cercano di potenziare il proprio business online. Grazie alle infrastrutture basate su Google Cloud con diversi livelli di ottimizzazione, SSL gratuito e backup giornalieri per la massima sicurezza, installazione gestita di WordPress (con aggiornamenti automatici e supporto), gestione semplice del sito web tramite l'Area Clienti, registrazione del dominio gratuita e un servizio email affidabile ed illimitato, potrai godere di un hosting di alta qualità senza pensieri.

Il provider offre tre piani di hosting che mettono a disposizione funzionalità specifiche per soddisfare le esigenze dei webmaster di ogni livello. Il piano StartUp è la scelta ideale per i principianti, mentre i piani GrowBig e GoGeek offrono maggiori risorse e funzionalità per i professionisti. Con questi piani, potrai ospitare più siti, PHP ultraveloce, strumento di Staging, supporto avanzato prioritario, integrazione Git e accesso white-label ai clienti.

Prova subito SiteGround e migliora la tua presenza online con un partner di hosting che ti supporta in ogni aspetto: massima sicurezza, velocità incredibile e assistenza istantanea 24/7, oltre a tanti strumenti per tutte le tue esigenze. Approfitta della promozione per ottenere subito sconti fino all'84% su tutti i piani di hosting, insieme al trasferimento gratuito del sito, dominio, e-mail, SSL, CDN e backup completamente gratis. Ma affrettati, l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

