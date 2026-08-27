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Web hosting gratis per un anno: il piano Plus di IONOS è in promo

IONOS mette a disposizione il suo piano Plus per chi ha bisogno di un servizio di web hosting di qualità: il costo è azzerato per un anno.
Web hosting gratis per un anno: il piano Plus di IONOS è in promo
IONOS mette a disposizione il suo piano Plus per chi ha bisogno di un servizio di web hosting di qualità: il costo è azzerato per un anno.
Davide Raia
Pubblicato il 27 ago 2026
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IONOS è, da tempo, un punto di riferimento del settore dei servizi di web hosting. La promo attuale, riservata ai nuovi clienti, rappresenta un'occasione da cogliere al volo.

Per chi sceglie IONOS, infatti, c'è la possibilità di sfruttare il piano Plus con canone azzerato per un anno (poi 9 euro + IVA al mese).

Si tratta di una soluzione completa e ricca di vantaggi (sono inclusi anche dominio, SSL ed e-mail). Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di IONOS, accessibile qui di sotto.

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Perché scegliere IONOS oggi?

Con IONOS è possibile accedere a un servizio di web hosting completo. Con il piano Plus, in particolare, ci sono 200 GB di spazio su NVMe SSD oltre a un accesso esteso alle risorse del server. I dati vengono salvati in due datacenter per garantire un accesso senza interruzioni.

Ci sono, inoltre 2 caselle e-mail e un dominio in omaggio per un anno. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare uno scanner antimalware per siti web oltre a prestazioni migliorate con CDN. Gli utenti hanno la possibilità di sfruttare il sistema di backup e ripristino dei dati.

In caso di problemi e dubbi, inoltre, c'è sempre la possibilità di sfruttare un servizio di assistenza in lingua italiana. La combinazione di tutti questi elementi rende IONOS la soluzione giusta per privati, professionisti e aziende che intendono puntare su un servizio di hosting web.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

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