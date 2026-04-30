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Web Hosting con vibe coding a meno di 7 euro al mese con Hostinger

Alla scoperta del nuovo servizio di web hosting messo a disposizione dal fornitore Hostinger ai suoi utenti.
Web Hosting con vibe coding a meno di 7 euro al mese con Hostinger
Alla scoperta del nuovo servizio di web hosting messo a disposizione dal fornitore Hostinger ai suoi utenti.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 apr 2026
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L’azienda di web hosting Hostinger ha rinnovato i suoi servizi puntando sul vibe coding, termine associato all’attività di programmazione tramite l’intelligenza artificiale. Una soluzione, quella appena descritta, che va a superare anche il concetto di website builder con AI.

A tal proposito, Hostinger ha scelto di affidarsi a Horizons: l’utente non deve far altro che descrivere ciò che si desidera e Horizons lo realizzerà nel giro di pochi minuti. Non è richiesto alcun codice, non è richiesta alcuna competenza tecnica, tutto ciò di cui si ha bisogno è un’idea chiara da avviare in seguito con 1 click.

Pagina offerta Hostinger

hostinger horizons

Alla scoperta di Hostinger Horizons

Le applicazioni di tale strumento sono tra le più disparate: si va dalla semplice creazione di un sito web da zero alla creazione di app personalizzate, dall’avvio di un negozio online funzionante al 100% alla realizzazione di app web basate essenzialmente sull’intelligenza artificiale.

Oltre allo strumento Horizons, Hostinger mette a disposizione dei suoi utenti tutto il necessario per iniziare. Tra i servizi inclusi si annoverano lo spazio di web hosting, il dominio, l’indirizzo e-mail e l’ottimizzazione SEO. Non si ha nemmeno bisogno di strumenti esterni per l’archiviazione dei file integrati o per i database, grazie a un intuitivo backend integrato.

Tra le altre cose, Horizons offre il supporto a strumenti quali Stripe, PayPal e Google AdSense, tutti servizi che permettono a un sito o a un qualsiasi progetto online di monetizzare il proprio traffico o l’interesse specifico dei suoi visitatori. Ciascun servizio è attivabile in modo semplice tramite determinate istruzioni di configurazione.

I piani Hostinger Horizons partono da 6,99 euro al mese. Il piano più economico è Explorer, che offre 30 crediti AI al mese: tali crediti vengono usati quando si generano nuovi siti web o si apportano delle modifiche al sito stesso servendosi del chatbot basato sull’intelligenza artificiale.

Pagina offerta Hostinger Horizons

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