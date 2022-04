WD_BLACK: miglior Hard Disk da 8 Terabyte ad un prezzo incredibile su Amazon

L'HDD di WD è stato creato appositamente per migliorare l'esperienza utente generale su PC. Disponibile con un impressionante 256 MB di cache DRAM sui modelli di capacità superiore, il WD_BLACK è ottimizzato per giochi e task che hanno un grosso carico di lavoro. Può essere acquistato ora su Amazon ad un prezzo molto interessante: solo 306,99€ per la versione da 8 Terabyte.

Il disco rigido WD_BLACK è dotato della tecnologia StableTrac (offerta solo per i modelli da 2TB o più capienti). Ciò protegge l'interno del disco rigido aumentando l'affidabilità e nello stesso tempo aiuta a ridurre l'impatto dovuto alle vibrazioni indotte dal sistema da altri componenti.

La stabilizzazione dei piatti all'interno dell'unità WD_BLACK determina un tracciamento più accurato durante le operazioni di lettura e scrittura, ottimizzando prestazioni e affidabilità. E grazie alla tecnologia Dynamic Cache di Western Digital sono migliorati anche gli algoritmi di memorizzazione nella cache in tempo reale. Il fattore di forma è da 3.5" e arriva ad un massimo di 7.200 RPM e ha una connesione standard SATA da 6 Gb/s.



