Vuoi sapere qual è un accessorio must-have? È il My Passport di WD (Werstern Digital), l'HDD portatile con design compatto, spazio d'archiviazione "sconfinato" e sicurezza ai massimi livelli per i tuoi file. Se pensi che questa periferica faccia al caso tuo, non fartela sfuggire su Amazon ora che costa solo 113€ anziché 166€ . E si tratta del modello da 4TB, tra i più acquistati in assoluto.

L'HDD portatile My Passport di WD è compatto, elegante e incredibilmente sicuro

Per chi non lo conoscesse, il My Passport di WD è uno storage portatile che ti assicura sicurezza e libertà in ogni circostanza. Il design è elegante e sta nel palmo della mano, ma nonostante le dimensioni contenute, c'è tutto lo spazio di cui hai bisogno (4TB in questo caso) per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti.

Questa unità è dotata del software di backup per garantire che tutti i tuoi contenuti non vadano persi. Puoi configurarlo per un avvio automatico in base alle tue esigenze, ti basta scegliere l'ora e la frequenza con cui eseguire il backup e il gioco è fatto.

Per quanto riguarda la sicurezza invece, puoi contare sulla crittografia hardware AES a 256 bit integrata e sulla protezione con password. Installa il software, imposta la password e in pochi passaggi i tuoi file sono al sicuro.

Lo storage portatile di WD è subito pronto all'uso, all'interno della confezione trovi infatti tutto il necessario, cavo compreso. E grazie all'interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps), puoi eseguire il backup mentre continui ad utilizzare l'unità My Passport.

L'HDD portatile di WD è venduto e spedito da Amazon. Vista la popolarità del prodotto, ti consiglio di concludere in fretta l'affare, le unità potrebbero infatti terminare nel giro di pochissime ore. E puoi pagare anche a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.