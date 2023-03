WD: hard disk portatile da 3TB a 92€, Amazon fa TUTTI felici

Il tuo computer si sta appesantendo con tutte le foto, i video, i programmi e i giochi che hai scaricato? Vorresti alleggerirlo ma senza cancellare le cose che reputi importanti? Allora vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo hard disk portatile WD da 3TB a soli 92,50 euro, invece che 146,70 euro.

Credo non ci sia bisogno che ti dica che un'offerta così allettante durerà pochissimo. Anche perché questo hard disk, non solo è in grado di contenere una marea di dati, ma li trasferisce anche in modo super veloce. È robusto e compatto. A un prezzo così non c'è proprio da pensarci.

WD: l'hard disk portatile che velocizza il PC

Quando i file sul computer iniziano a diventare tanti l'unica alternativa che hai, se non vuoi cancellarli, è quella di trasferirli all'interno di un hard disk. Questo, firmato WD, è super compatto e leggero. Così lo puoi avere sempre con te e portarlo ovunque. All'interno puoi tenere tranquillamente tutti i tuoi file in sicurezza, senza paura che si rovinino o si perdano.

Grazie all'interfaccia USB 3.0 potrai trasferire i file da un posto all'altro in modo veloce. Una volta inserito il cavetto USB in dotazione, la periferica verrà subito riconosciuta e non avrai bisogno di installare alcunché. Ed è anche compatibile con le versioni precedenti. I suoi 3TB di spazio disponibile ti garantiranno la serenità di cui hai bisogno. Potrai scaricare cartelle intere di file, anche pesanti, senza nessun problema.

Affrettati perché a questo prezzo lo vorranno in tanti e le unità disponibili non sono infinite. Velocizza il tuo PC e porta con te i dati importanti con una spesa decisamente vantaggiosa. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo hard disk portatile WD da 3TB a soli 92,50 euro, invece che 146,70 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.