WD Elements: hard disk desktop esterno da 6TB a 129€ (-48%)

Oggi ti segnalo questa offerta veramente da non farsi scappare che ti permette di portarti a casa un dispositivo di archiviazione eccezionale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello WD Elements da 6TB a soli 129,99 euro, invece che 251,10 euro.

Grazie a questo sconto del 48% potrai risparmiare più di 121 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Con questo hard disk esterno potrai migliorare notevolmente le prestazioni del tuo PC o portatile.

WD Elements da 6TB: archiviazione infinita e super veloce

WD Elements ha una capacità di archiviazione enorme da ben 6TB. Questo ti permetterà di trasferire tutti quei file che reputi importanti ma che appesantiscono troppo il PC. Così il tuo computer sarà sempre veloce e i tuoi file a portata di mano.

Grazie all'interfaccia USB 3.0 potrai trasferire file in modo veloce ed è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0. Lo puoi usare tranquillamente su tutti i PC e portatili Windows e non necessita d'installazioni. Il suo design elegante e compatto è la soluzione migliore per avere tutto lo spazio che desideri senza sacrificare nulla.

Non c'è davvero tempo da perdere perché un'offerta così vantaggiosa non può durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo WD Elements da 6TB a soli 129,99 euro, invece che 251,10 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

