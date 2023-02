WD 2TB Elements Portable: MAXI SCONTO su Amazon per l'Hard Disk portatile

Trasportare dati in tutta tranquillità, ampliare la memoria di un dispositivo quando ne facciamo un grande utilizzo, e molti altri ancora, sono i motivi per cui hard disk esterni e aggiunte interne sono all'ordine del giorno nella società moderna. Alcune aziende si sono specializzate nella produzione di questi delicati hardware, facendo del proprio marchio un vanto grazie alla qualità di questi, come appunto Western Digital. Se state cercando un Hard Disk esterno portatile, potrebbe essere la vostra occasione, perché proprio quello da 2TB di Western Digital è a portata di click, e in promozione.

Infatti da oggi su Amazon è in offerta con il 44% di sconto il WD 2TB Elements Portable, l'Hard Disk esterno portatile, a soli 67,40€, con un risparmio per voi di oltre 50,00€!

2TB di Western Digital: la memoria di qualità

Come da nome, questo hard disk esterno possiede ben 2TB di memoria aggiuntiva, che potrete utilizzare come estensione per il vostro PC, ma anche per trasportare e portare sempre con voi una mole considerevole di dati, come ad esempio grossi file o tutto ciò che vi serve per lavorare fuori porta.

2TB di Western Digital è un hard disk meccanico che sfrutta la tecnologia di connettività SATA, e si interfaccia al dispositivo collegandolo tramite USB 2.0/3.0 (quindi compatibile con i dispositivi di ultima generazione e retrocompatibile con i 2.0). Sempre parlando di compatibilità, potrete usarlo su Windows 10 e Windows 8.1 (per gli altri potrebbe essere necessaria la riformattazione). All'interno del pacchetto è previsto anche un periodo di prova gratuita del software di backup di WD.

