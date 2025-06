watchOS 26: estetica rinnovata e funzioni smart direttamente al polso

Il nuovo watchOS 26 integra funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale e un design innovativo. David Clark, Senior Director of WatchOS Engineering di Apple, ha descritto il prossimo sistema operativo come un’evoluzione significativa, progettata per offrire un’esperienza più personalizzata. Disponibile in autunno, watchOS 26 introdurrà quattro principali innovazioni: il design Liquid Glass, la funzione Workout Buddy, la Raccolta smart e la traduzione in tempo reale nei messaggi.

watchOS 26: Liquid Glass

Il cambiamento più evidente sarà l’adozione del design Liquid Glass, una tecnologia di rendering che migliora l’estetica e la leggibilità del display. Questo sistema simula riflessi e rifrazioni, creando un effetto visivo che rende le informazioni più intuitive da consultare. Inoltre, il quadrante Foto è stato riprogettato per ottimizzare lo spazio dedicato alle immagini personali, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti.

watchOS 26: Workout Buddy, un allenatore personale al polso

Tra le funzionalità più innovative, Workout Buddy utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i dati degli allenamenti in tempo reale, fornendo suggerimenti personalizzati e feedback audio motivazionali. Questo assistente virtuale, con una sintesi vocale che richiama il team di trainer di Fitness+, supporta attività come corsa, camminata, ciclismo e HIIT. Inizialmente disponibile solo in inglese, richiederà la connessione con un iPhone dotato di Apple Intelligence.

watchOS 26: Raccolta smart e traduzione in tempo reale

La Raccolta smart si evolve per offrire suggerimenti contestuali basati sulle abitudini e sulla posizione dell’utente. Ad esempio, in palestra potrebbe proporre di avviare un allenamento specifico, mentre in aree isolate suggerire l’attivazione della funzione “Torna sui tuoi passi”. Inoltre, la traduzione in tempo reale nell’app Messaggi renderà la comunicazione più inclusiva, traducendo automaticamente i messaggi in diverse lingue, tra cui italiano, inglese, cinese e tedesco.

watchOS 26: gestione semplificata e nuove applicazioni

watchOS 26 introduce anche un gesto di rotazione rapida del polso per gestire notifiche, chiamate e timer in modo intuitivo. L’altoparlante dell’Apple Watch adatterà automaticamente il volume al rumore ambientale. Inoltre, l’app Note debutta su Apple Watch, permettendo di gestire appunti direttamente dal polso, mentre l’app Allenamento riceve un aggiornamento con layout ottimizzato e pulsanti personalizzabili. Il nuovo sistema operativo sarà compatibile con Apple Watch Series 6 e modelli successivi.