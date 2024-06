watchOS 11 beta 2: nuovi anelli di attività, app Vitals e tanto altro

Apple ha recentemente rilasciato la seconda beta di watchOS 11, offrendo agli utenti un'anteprima delle nuove funzionalità previste per gli smartwatch Apple Watch. Questa nuova versione promette di migliorare notevolmente l'esperienza utente, introducendo novità significative soprattutto nel campo della salute e del fitness.

Una delle innovazioni più interessanti è la possibilità di personalizzare gli anelli di attività. Gli utenti possono ora scegliere quali metriche visualizzare tra passi, calorie bruciate, minuti di allenamento intensi e altro ancora. Inoltre, è possibile impostare obiettivi personalizzati per ogni giorno della settimana, consentendo di avere traguardi diversi per l'allenamento delle gambe rispetto a quello per la corsa all'aperto.

watchOS 11 introduce anche la nuova app Vitals, che offre agli utenti una panoramica centralizzata delle loro metriche di salute chiave. Queste includono frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, livello di ossigeno nel sangue e ciclo mestruale. L'app Vitals permette di visualizzare i trend di queste metriche nel tempo e di ricevere notifiche qualora qualcosa non rientrasse nella norma.

Attualmente disponibile per gli sviluppatori registrati

Un'altra nuova funzione è il "Carico di allenamento", che fornisce una misurazione dell'impatto complessivo degli allenamenti sul corpo nel tempo. Questa funzione è particolarmente utile per gli atleti che si preparano per un evento o per chi desidera monitorare il proprio livello di forma fisica generale.

Oltre a queste novità principali, watchOS 11 include una serie di altre funzionalità. Tra queste vi sono nuove modalità di allenamento, come HIIT per nuotatori e triatleti, miglioramenti al monitoraggio del sonno, un nuovo design per l'app Bussola e il supporto per i nuovi quadranti di Apple Watch.

Per quanto riguarda l'installazione, la beta 2 di watchOS 11 è attualmente disponibile solo per gli sviluppatori registrati Apple. Gli utenti generici dovranno attendere il rilascio pubblico di watchOS 11, previsto per l'autunno 2024. È importante ricordare che si tratta di una versione beta del software, quindi potrebbero esserci bug o problemi di stabilità.