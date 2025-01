Wamo: conto business online per liberi professionisti con fatturazione

Wamo è una piattaforma di gestione finanziaria e pagamenti che offre ai suoi utenti un conto aziendale online progettato per i liberi professionisti e le piccole e medie imprese con tanto di fatturazione intelligente. Tra le altre cose, consente di ricevere pagamenti locali e internazionali, avere un IBAN in euro o sterline e richiedere carte di debito virtuali illimitate.

Fino al 31 gennaio 2025 è possibile ottenere gratis i primi tre mesi del conto Grow. Per quanto riguarda invece i piani disponibili, questi sono tre: Start, Grow e Scale. Il più economico è l'account Start, proposto al prezzo scontato di 191,90 euro l'anno invece di 230,88 euro, ideale per micro o piccole imprese. Quello più popolare è il piano Grow, disponibile in offerta a 479,90 euro l'anno invece di 599,88 euro (pensato per le imprese di medie dimensioni). Infine c'è il piano Scale, il cui costo è di 959,90 euro l'anno invece di 1.110,88 euro, realizzato in particolare per le medie e grandi imprese.

Le caratteristiche chiave del conto aziendale online wamo

Uno dei fiori all'occhiello di wamo è la fatturazione intelligente, attraverso cui ciascun professionista è in grado di creare e inviare le proprie fatture dall'app wamo. Un'ulteriore caratteristica chiave è rappresentata dai prezzi trasparenti, in virtù dei quali non si riceveranno mai addebiti a sorpresa.

I titolari di un conto business wamo sono poi in grado di accettare pagamenti in 24 valute, convertendole in un secondo momento con tariffe altamente competitive all'interno dello stesso account. L'ultimo elemento di forza da sottolineare è la sicurezza del conto: autorizzato e regolamentato come EMI (Istituto di Moneta Elettronica), dati sensibili protetti da una crittografia di livello bancario e monitoraggio avanzato delle frodi attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Vi confermiamo che fino al 31 gennaio 2025 è possibile richiedere una prova gratuita di 3 mesi del conto Grow. Il modulo di richiesta è disponibile su questa pagina del sito wamo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.