Wallester, carte fisiche e virtuali a partire da 0 € al mese

La tua attività commerciale è alla ricerca di un partner per l'emissione di carte fisiche e virtuali e la gestione delle spese? Wallester è la soluzione più economica ed efficace! La gestione finanziaria della tua azienda non è mai stata così semplice, perché parliamo di uno strumento in grado di affrontare ben 7 sfide cruciali, che vedremo nei prossimi paragrafi, in una unica mossa.

Wallester si lascia preferire per svariate ragioni. Sia perché si propone come una soluzione all in one, sia per i piani di pagamento, basti pensare che le funzioni cruciali sono disponibili con un programma gratuito.

Wallester: la soluzione all in one

7 sfide cruciali, ma una unica soluzione: Wallester! Sì, perché accedendo all'offerta non ottieni solo una carta, ma un pacchetto completo che ti consentirà di gestire le spese dell'azienda a tutto tondo. In particolare:

Carte per le spese aziendali: e missione di carte fisiche e virtuali con un conto IBAN Controllo delle spese: m onitoraggio delle transazioni in tempo reale e regolazione dei limiti Approvazioni di pagamento: c onferma delle richieste di acquisto da parte dei dipendenti Investimento pubblicitario: e missione immediata di carte virtuali per l’acquisto di pubblicità online Fatturazione: c aricamento delle fatture tramite app mobile per la contabilità Gestione del budget: s ervizio di contabilità integrato Rapporti: i nformazioni dettagliate su tutte le spese aziendali

Con il piano free è possibile ottenere tutte le funzioni clou, in particolare: emissione di carte aziendali (fino a 300), servizi di controllo delle spese, reporting automatizzato.

Chi vuole di più può affidarsi a uno dei piani tariffari proposti da Wallester: in particolare, ti segnaliamo Premium, il più popolare. Con 199 Euro al mese ottieni tutta una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui molto interessante il fatto di poter emettere fino a 3mila carte virtuali e un numero illimitato di carte fisiche.

