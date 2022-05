VyprVPN: con la sottoscrizione annuale 44% di sconto

L'adozione di una VPN è ormai pressoché doverosa per chiunque navighi, anche casualmente, sul web.

A rendere questi strumenti così indispensabili sono diversi fattori, sia in ottica privacy e sicurezza che sotto il punto di vista dell'accessibilità ai contenuti. Scegliere un servizio di questo tipo però, è tutt'altro che semplice.

Sono infatti molte le piattaforme che promettono funzionalità che spaziano dal fantasioso all'inutile, spesso non offrendo nulla di concreto al consumatore. Tra i pochi servizi in grado di distinguersi dalla massa figura senza ombra di dubbio VyprVPN.

Stiamo parlando di un provider svizzero, nato nel 2009 e con l'ambizione di rendere la rete un luogo più sicuro per i propri clienti. Perché questa VPN è in grado di distinguersi dalle tante piattaforme simili? Le risposte a questa domanda sono molteplici.

VyprVPN, la VPN svizzera che rende la connessione sicura e protetta

La politica no-log che il provider adotta, per esempio, assicura che attraverso l'utilizzo di questo strumento non avviene nessun alcun tipo di raccolta, condivisione o vendita di dati a terze parti. I server proprosti alla clientela poi, offrono elevate garanzie per quanto concerne eventuali problemi a livello di DNS.

I server di VyprVPN sono situati in 78 diversi paesi e, grazie al protocollo WireGuard, offrono la possibilità di ottenere prestazioni capaci di reggere pressoché qualunque tipo di streaming o attività simile. Non solo: la piattaforma offre app specifiche per Windows, macOS ma anche su dispositivi mobile iOS e Android.

La possibilità di ottenere assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, abbinata alla possibilità di testare il servizio per 30 giorni e di poter eventualmente chiedere un rimborso, sono altri fattori determinanti per la scelta.

Infine, anche i costi appaiono alquanto interessanti. Grazie alle recenti offerte infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di VyprVPN con uno sconto del 44%. Ciò significa che, facendo una sottoscrizione annuale, è possibile utilizzare questa VPN per appena 8,33 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.