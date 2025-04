Vuoi vedere serie TV straniere? PrivateVPN sblocca tutto

Non tutti partiranno per le vacanze di Pasqua e i vari Ponti successivi, come quello del 25 aprile o del Primo Maggio. E tra chi resterà a casa, ci saranno anche tanti appassionati di serie televisive, che approfitteranno di questi giorni di festa per dare libero sfogo alla propria passione.

I fan più sfegatati lo sanno: i cataloghi italiani delle varie piattaforme quali Netflix, Disney e Prime Video non sono completi come quelli degli Stati Uniti o del Regno Unito, giusto per citare i due casi più eclatanti. Detto questo, esiste un modo per sbloccare il catalogo USA anche qui in Italia: l'utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di simulare una connessione in qualunque posto del mondo.

Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato figura PrivateVPN, fornitore con base in Svezia e che offre ai suoi utenti una ferrea politica no-log. Al momento è possibile beneficiare di tre anni di PrivateVPN al prezzo scontato di 2,08 euro al mese, per effetto del maxi sconto dell'85% sul prezzo di listino, e di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come sbloccare la visione delle serie TV straniere con una VPN

Lo sblocco della visione delle migliori serie televisive non disponibili qui in Italia richiede l'utilizzo di una VPN. Dopo aver scelto il servizio preferito, il primo passo da fare è scaricare l'app ed effettuare l'accesso con le proprie credenziali. In seguito bisogna invece entrare nella sezione dei server VPN e sceglierne uno presente negli Stati Uniti d'America. Non appena la connessione VPN sarà attiva, il provider Internet crederà che il dispositivo sia connesso dagli USA, comportandosi dunque di conseguenza.

Cosa significa? Significa che se ora ci colleghiamo al servizio Netflix, ad esempio, anziché vedere il catalogo italiano vedremo quello degli Stati Uniti. Missione compiuta, dunque.

Tornando all'offerta iniziale, il piano annuale di PrivateVPN è disponibile in promo a 2,08 euro al mese. L'altro vantaggio più significativo riguarda l'estensione del prezzo scontato ai successivi 24 mesi, dunque per una promozione complessiva di tre anni.

L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.