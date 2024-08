Vuoi un nuovo device Apple? Scopri la nuova offerta di Mediolanum

Con la nuova offerta di Banca Mediolanum chi sogna di ricevere un nuovo dispositivo Apple può gioire. Infatti ora è possibile averne più di uno in pochi passaggi grazie a SelfyConto. Come? Basta aprire un conto e "portare degli amici" per ottenere in regalo iPhone e iPad di ultima generazione o un Apple Watch SE, oltre a tantissimi altri vantaggi.

Come aprire un conto Mediolanum e ottenere dispositivi Apple in regalo

Per accedere alla promozione è sufficiente aprire il conto di Banca Mediolanum e invitare i propri amici e conoscenti a fare la stessa cosa. In base al numero di amici che si riusciranno a invitare con successo si riceveranno in premio diversi device Apple:

Con due amici si potrà richiedere un Apple Watch SE;

Con quattro amici un iPad Gen 10;

Con sei amici iPhone15.

Oltre a questi dispostivi in premio, con Selfyconto Mediolanum avrai anche una carta di debito gratuita per il primo anno e potrai personalizzare la carta di credito e quella prepagata (ad esempio, scegliendo il colore e mettendo una tua foto). Le carte in questione supportano i circuiti Visa e Mastercard.

Tra gli altri vantaggi offerti dal conto c'è anche Selfy PayTime, con cui si possono rateizzare i movimenti di addebito con piani di prestito flessibili. Da menzionare anche SelfyCare, ovvero una gamma di polizze assicurative che va da quelle per le vacanze all'animale domestico. Infine, SelfyShop e SelfyCredit Instant consentono di richiedere finanziamenti a tasso zero o prestiti personali istantanei con TAN fisso del 6,99%.

Insomma, tutto ciò che serve da un conto, che oltretutto è completamente gratuito per il primo anno di canone. Inoltre, tutti i prelievi in Area Euro sono senza commissioni. E per chi vuole effettuare operazioni online e non ama fare le file in banca, permette di gestire le operazioni principali dall'app senza spese fino al 31 dicembre 2024.

Cosa aspetti a sfruttare tutti i servizi di SelfyConto?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.