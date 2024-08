Vuoi un dispositivo Apple in regalo? Scopri come averlo con SelfyConto

Attiva SelfyConto e puoi avere in regalo nuovo dispositivo Apple. Grazie all'iniziativa Presenta un amico di Banca Mediolanum è infatti possibile ottenere gratis un iPhone 15, un iPad 10 Gen. o un Apple Watch SE. La promozione è davvero interessante se si pensa che l'omaggio va ad aggiungersi ai tanti vantaggi garantiti da SelfyConto, il conto online a canone zero che consente di pagare, investire e gestire il proprio denaro con la massima semplicità.

Carta di debito inclusa e prelievi illimitati tra i vantaggi di SelfyConto

Attivare SelfyConto è gratis e la sua gestione è a canone zero per il primo anno per tutti i nuovi clienti. Inoltre, il conto rimarrà a costo zero per i clienti under 30 finché non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età. Banca Mediolanum include nel servizio anche una carta di debito gratuita sempre per il primo anno che permette di effettuare prelievi illimitati senza costi all'interno dell'area Euro. SelfyConto offre inoltre bonifici gratuiti e addebiti delle utenze domestiche, ricariche telefoniche e pagamenti F23, F24, MAV e RAV senza spese di commissione.

Visti brevemente i principali vantaggi inclusi in SelfyConto, torniamo adesso a parlare della promozione che regala un dispositivo Apple a costo zero a coloro i quali scelgono i servizi di Banca Mediolanum.

L'iniziativa prevede che il cliente presenti degli amici che dovranno a loro volta attivare SelfyConto o un conto Mediolanum. Come condizione per la validità della promozione, gli amici presentati dovranno effettuare alcune operazioni entro 4 mesi dalla data di adesione. Sono validi ad esempio l'accredito sul conto corrente dello stipendio o della pensione, nonché la registrazione di addebiti per almeno 500 euro al mese per 3 mesi dall'apertura del conto.

Il programma prevede che per avere in regalo un iPhone 15 si debbano presentare sei amici. Per un iPad 10 Gen. servono invece quattro amici, mentre per avere un Apple Watch SE bastano appena due amici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.