Ammettilo è da un po' di tempo che desideri un computer Apple, d'altronde è praticamente il meglio che ci possa essere oggi sul mercato. Abbiamo una bella notizia da farti perché oggi su Amazon abbiamo scovato un'offerta davvero interessante: Apple desktop all-in-one iMac con chip M1 da 24 pollici è scontato e lo paghi ben 184 euro rispetto al suo attuale costo di mercato.

Non solo accedi ad una scontistica speciale ma Amazon, grazie al servizio Cofidis, ti da la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Computer Apple desktop all-in-one iMac con chip M1 da 24 pollici: un vero sogno che oggi diventa realtà grazie all'offerta di Amazon

Il chip M1 ti offre prestazioni eccezionali per tutto quello che devi fare sul tuo iMac. Le cose che fai tutti i giorni, come sfogliare le tue foto e navigare in Safari sono più veloci, e le app professionali hanno sempre a disposizione tutta la potenza necessaria.

Il design all-in-one è ultrasottile e disponibile in sette splendidi colori. E ogni iMac ha di serie un Magic Mouse e una Magic Keyboard in tinta. Le app che usi ogni giorno vanno veloci come il vento, anche Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Affinity Photo e molte delle tue app preferite per iPhone e iPad.

Il display Retina 4,5K da 24 pollici ha 500 nit di luminosità e supporta un miliardo di colori, così quando guardi film in streaming o ritocchi le tue foto tutto è nitido e definito, e i colori sono più brillanti che mai. Questo iMac ha due porte Thunderbolt / USB 4, fino a due porte USB 3, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e un jack per cuffie.

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array di qualità professionale, sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi. E per le orecchie. Questo iMac ha di serie 256GB di veloce archiviazione SSD veloce, ma puoi espanderla fino a 1TB e avere spazio a volontà per foto, video, documenti e app. È facile da configurare. E con un ID Apple, passare al Mac è semplicissimo: basta accendere il computer e in pochi istanti hai già tutto pronto.

Puoi fare cose straordinarie, quando usi i tuoi dispositivi Apple insieme. Copia e incolla qualcosa da iPhone al Mac. Usa il tuo MacBook Pro per rispondere alle chiamate FaceTime e inviare messaggi di testo. E molto molto altro. Scopri tutte le possibilità.

Prendilo ora su Amazon e non solo accedi allo sconto ma puoi anche dilazionare il pagamento!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.