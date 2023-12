Vuoi ricevere voucher fino a 500€? Invita i tuoi amici in SelfyConto

Sei stanco delle lunghe code in banca e delle complicazioni burocratiche per aprire un conto corrente? Allora SelfyConto è la soluzione che fa per te: l'unico conto corrente che ti fa dimenticare i costi di gestione. Il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno, ma se hai meno di trent'anni rimane azzerato.

La vera chicca? La possibilità di invitare i tuoi amici per ricevere un premio. Per ogni amico invitato che apre un conto riceverai infatti quattro "cerchi", che ti permetteranno di richiedere premi grazie al programma Mediolanum ForYou Rewarding. Fino al 27 dicembre i premi sono ghiotti: potrai infatti ottenere voucher digitali di prestigiosi brand fino a 500 euro per i primi cinque amici che apriranno un conto corrente. Anche loro riceveranno un premio, come incentivo.

Tutti i vantaggi di SelfyConto

Perché dovresti scegliere SelfyConto? Innanzitutto, perché è sempre con te. Grazie all'App Mediolanum, puoi accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tap. Inoltre, SelfyConto offre una serie di vantaggi esclusivi:

Canone di tenuta conto gratis il primo anno e per gli under 30 rimane zero fino ai trent'anni

e per gli under 30 rimane zero fino ai trent'anni Carta di debito gratuita , comoda, sicura e realizzata in PVC 100% riciclato

, comoda, sicura e realizzata in PVC 100% riciclato Prelievi gratuiti in area Euro, senza limiti di operazioni

in area Euro, senza limiti di operazioni Principali operazioni bancarie gratuite, inclusi bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche

Quanto Costa Aprire SelfyConto? Zero. E Chiuderlo? Sempre Zero. Aprire SelfyConto è facile, veloce e completamente online. Ti basta avere un documento d'identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo email valido.

In conclusione, se vuoi risparmiare tempo e denaro e allo stesso tempo ottenere vantaggi esclusivi, SelfyConto è la scelta ideale. Invita i tuoi amici, ottieni premi e goditi la comodità di gestire il tuo denaro con un conto che è davvero a misura delle tue esigenze. Apri SelfyConto oggi stesso e inizia a beneficiare di tutti i vantaggi che questo conto online ha da offrire.

