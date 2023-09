Vuoi maggiore sicurezza online? Con PureMax hai una soluzione completa a meno di 5 euro

PureVPN è un servizio VPN che gode di grande prestigio a livello internazionale. Dopo aver ricevuto recensioni entusiaste da alcune delle principali riviste del settore, tra cui PC Magazine, TechRadar e Yahoo Finance, si sta facendo largo anche nel nostro Paese, dove la domanda di servizi VPN è in continua crescita.

Oggi puoi attivare il piano completo PureMax a soli 4,99 euro al mese, grazie al 75% di sconto per 2 anni. In più, in regalo ricevi 3 mesi extra. E se non sei soddisfatto del servizio, hai 31 giorni di tempo dall'acquisto per richiedere il rimborso completo.

Oltre una semplice VPN: il piano PureMax per la tua sicurezza online completa

Una VPN da sola non basta per garantire una completa sicurezza quando si naviga in rete. Ecco perché PureVPN ha scelto di offrire ai suoi clienti un piano completo con VPN, password manager, crittografia dei file e gestore della privacy. Tutto questo a soli 4,99 euro al mese anziché 19,95 euro. L'offerta è valida per chi sceglie di attivare il piano di 2 anni, che prevede in più 3 mesi extra gratuiti.

Il password manager di PureVPN ti consente di generare password inviolabili, di memorizzare password in un numero illimitato e di avere accesso al potente strumento su tutti i dispositivi.

A tutto questo aggiungici il servizio Purencrypt, che ti permette di godere di una sicurezza di livello bancario e proteggere i tuoi file attraverso la crittografia più potente al mondo.

Approfitta ora della maxi offerta di PureVPN per ottenere una sicurezza online granitica a partire da subito. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 31 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.