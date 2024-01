Vuoi imparare una lingua nel 2024? Scegli Mondly e raggiungi i tuoi obiettivi

Se il tuo obiettivo per il 2024 è imparare una nuova lingua, Mondly si presenta come la scelta ideale, premiata in passato come app dell'anno da Facebook e migliore nuova app da Apple.

Con l'offerta Premium, rendere divertente, veloce e facile l'apprendimento di una lingua è ancora più accessibile, con uno sconto del 96% sul piano a vita.

Le funzionalità avanzate di Mondly

Mondly offre un approccio innovativo che combina esercizi incentrati sulla conversazione, un chatbot con riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata.

Questa combinazione mirata facilita il raggiungimento del livello di un madrelingua in modo divertente e senza sforzo e si basa su un percorso ben collaudato.

Con un totale di 41 lingue tra cui scegliere, Mondly va oltre le lingue tradizionali come l'inglese, lo spagnolo, il francese e il tedesco. Include anche lingue come il russo, il giapponese, il coreano, il cinese, il turco, l'arabo, l'ebraico, il portoghese, il catalano, il latino, l'olandese, il norvegese, il finlandese, lo svedese, il lettone, il lituano, il greco e molte altre.

L'accesso a Mondly è possibile tramite computer, smartphone e tablet Android e iOS, con una versione dedicata anche per i dispositivi Huawei su AppGallery.

L'abbonamento Premium può essere attivato a partire da soli 9,99 euro al mese, offrendo un'opzione flessibile per gli utenti.

Tuttavia, per coloro che vogliono un impegno a lungo termine, c'è la possibilità di risparmiare ulteriormente con l'opzione annuale e addirittura di più con l'accesso a vita, attualmente in promozione con uno sconto del 96%.

Con oltre 110 milioni di utenti che hanno già scelto Mondly, la sua popolarità è in costante crescita. Per ulteriori dettagli e per conoscere tutte le lingue disponibili, visita la pagina dedicata sul sito ufficiale.

