 Vuoi imparare l’Inglese ma non hai tempo? Prova Mondly

Sei sempre di corsa tra lavoro, impegni familiari e mille attività quotidiane. Vorresti imparare l’inglese, ma non riesci a trovare il tempo per frequentare corsi tradizionali. Con Mondly, puoi trasformare ogni momento libero in un’opportunità di apprendimento. Grazie a lezioni brevi e interattive, puoi esercitarti ovunque: mentre aspetti un caffè, durante un tragitto in autobus o prima di dormire.

Utilizzando il chatbot con riconoscimento vocale, puoi simulare conversazioni reali e migliorare la tua comprensione e pronuncia senza dover interagire con insegnanti o compagni di corso. In poco tempo, sarai in grado di affrontare situazioni quotidiane in inglese con sicurezza e naturalezza.

Imparare una nuova lingua non è mai stato così semplice. Mondly, premiata da Facebook come App dell’Anno e riconosciuta da Apple tra le Migliori Nuove App, ha rivoluzionato l’apprendimento linguistico. Con oltre 125 milioni di utenti in tutto il mondo, Mondly combina strategie di gamification, riconoscimento vocale avanzato e realtà aumentata per farti parlare una lingua straniera rapidamente e con naturalezza.

Offerte esclusive Mondly

1 Lingua - 1 Mese : 12,99 €/mese

: 12,99 €/mese 1 Lingua - 12 Mesi : 59,99 €/anno

: 59,99 €/anno Accesso a Vita a 41 Lingue: 129,99 € (invece di 2600,05 €)

Cosa include l'offerta di Mondly

Apprendimento Basato su Frasi Comuni

Invece di concentrarsi su singole parole, Mondly ti aiuta a memorizzare le frasi più utilizzate per permetterti di comunicare fin da subito. Pronuncia Perfetta con Madrelingua

Le lezioni includono audio registrati da madrelingua professionisti per affinare la tua pronuncia e il tuo accento. Conversazioni Realistiche con il Chatbot

Grazie alla tecnologia di riconoscimento vocale, puoi esercitarti in dialoghi simulati e migliorare la tua fluidità. Memorizzazione Efficiente

Mondly utilizza un sistema di ripetizione intelligente per aiutarti a ricordare nuove parole e frasi nel tempo. Impara dalla Tua Lingua Madre

Diversamente da altre app, Mondly ti permette di studiare una nuova lingua partendo dalla tua lingua madre, con oltre 41 lingue disponibili.

Per conoscere l'offerta completa di Mondly clicca qui.

