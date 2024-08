Vuoi di più dal tuo conto? Apri Conto Corrente Arancio Più e ottieni buoni Amazon

ING ha lanciato una novità che promette di rivoluzionare il mondo della finanza personale: Conto Corrente Arancio Più. Questo conto che ti permette anche di ottenere buoni Amazon. Niente più spese nascoste, costi aggiuntivi imprevedibili o complicazioni indesiderate.

Ci sono una miriade di vantaggi: canone facilmente azzerabile per sempre, prelievi e bonifici istantanei gratuiti e la carta di credito inclusa. Per quanto riguarda i buoni regalo Amazon, hanno un valore complessivo di 100 euro. Un bel gruzzoletto per acquistare ciò che vuoi sull’e-commerce.

Ecco come ottenere i tuoi buoni Amazon con il Conto Corrente Arancio Più

Come guadagnarsi i buoni Amazon? Devi aprire il conto inserendo il codice ING2024 e dovrai poi richiedere la carta di debito. Per ricevere i coupon, dovrai effettuare una spesa complessiva di almeno 500 euro con la tua carta di debito entro il 29 novembre.

Sul sito ufficiale di ING trovi tutte le informazioni necessarie per accedere a questa promozione. Una volta aperto il conto, potrai dire addio al canone mensile di 5 euro se accrediti lo stipendio o la pensione, oppure se hai entrate di almeno 1.000 euro al mese.

Oltre ai buoni Amazon, il conto online di ING offre prelievi gratis in tutta la zona euro, bonifici istantanei senza costi e la carta di credito con un plafond di 1.500 euro. Questa ti permette anche di rateizzare le spese.

Parliamoci chiaro: aprire questo conto è un vantaggio su tutti i fronti. Un conto online senza canone e con la possibilità di ottenere 100 euro in buoni Amazon è davvero un affare irripetibile. La promozione è accessibile tramite il sito ufficiale di ING. Quindi, non perdere tempo: apri Conto Corrente Arancio Più e goditi tutti i suoi vantaggi esclusivi. Ricordati di inserire il codice ING2024 e di utilizzare la tua carta di debito per ottenere i tuoi buoni Amazon entro il 29 novembre.

