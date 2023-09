Vuoi DAZN gratis per 2 mesi? Scegli il conto di Banca Sella

La recente offerta promozionale presentata da Banca Sella rappresenta un'opportunità unica per usufruire gratuitamente del servizio DAZN per un periodo di due mesi.

Tale offerta risulta particolarmente allettante perché il campionato di Serie A è iniziato, e stanno per iniziare le coppe europee, ma anche altre importanti manifestazioni sportive.

A ogni cliente che sceglie di aprire il Conto Sella Start e accredita lo stipendio, potrà avere gratuitamente per 2 mesi il servizio DAZN Standard,

Non c'è nessun obbligo di rinnovo al termine del periodo promozionale. Tale iniziativa va a sommarsi ai molteplici benefici offerti da Banca Sella.

L'istituto bancario, in effetti, offre un conto corrente con un canone mensile di 1,5 euro, ma viene azzerato per i primi tre mesi.

Inoltre, avranno a disposizione una carta di debito con prelievi gratuiti, bonifici gratuiti e l'accesso a tutti gli altri servizi offerti da Banca Sella.

Per usufruire di tale promozione, basta cliccare sul link qui sotto e accedere al sito ufficiale di Banca Sella.

La promo di Banca Sella con DAZN gratis

Per i nuovi clienti che optano per Banca Sella, è disponibile l'opzione di aprire un conto corrente che prevede un canone mensile di 1,5 euro, il quale viene azzerato per i primi tre mesi.

Inoltre, è inclusa una carta di debito gratuita che può essere utilizzata per effettuare pagamenti senza alcuna commissione, nonché per prelevare denaro gratuitamente dagli ATM Sella.

In aggiunta, sono previsti quattro prelievi gratuiti al mese presso gli altri ATM situati nell'Unione Europea e bonifici gratuiti.

Basta accreditare lo stipendio e avrai 2 mesi gratis di DAZN Standard, che vale più di 80 euro. Per assicurarti subito la promo, clicca sul link qui sotto e segui la procedura.

