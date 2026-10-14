Vuoi creare un sito web senza pagare l'hosting per un anno? IONOS offre 12 mesi gratis

IONOS è la risposta che cercavi se in questo periodo avevi deciso di aprire un sito web o dare più spazio a un progetto già online. Il pacchetto IONOS Web Hosting Plus è disponibile gratuitamente per un anno con un risparmio complessivo di 120 euro sul listino. Con questa offerta avrai accesso a un piano di hosting con risorse aggiuntive senza sostenere il costo mensile del primo anno.

Il piano Plus è pensato per chi ha bisogno di più spazio e risorse per gestire un sito appena avviato con prospettive immediate di crescita. A disposizione avrai 200GB di spazio su SSD NVMe, che garantisce ottime prestazioni di caricamento del sito, ma anche un pacchetto di diversi strumenti utili per partire senza dover acquistare subito servizi aggiuntivi.

Nell'ordine, parliamo di dominio gratuito per un anno, certificato SSL e due caselle e-mail che permettono di costruire una presenza online più completa. Nel frattempo, troverai anche uno scanner antimalware per individuare e bloccare eventuali minacce e la CDN inclusa che contribuisce a distribuire i contenuti attraverso una rete di server migliorando i tempi di caricamento.

Molto importante è poi la presenza dell'assistenza in italiano, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, soprattutto se non hai molta esperienza nella gestione tecnica di un sito.

Con 12 mesi a costo zero per 120 euro di risparmio complessivo, la proposta di IONOS è dunque da prendere seriamente in considerazione per lanciare un nuovo sito o dare più risorse a quello che hai già. Terminato il periodo promozionale, il servizio si rinnoverà a 9 euro al mese, IVA esclusa, a meno che tu non decida di cambiare.

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