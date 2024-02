Vuoi che tuo figlio impari l'inglese? Prova gratis Novakid (per bambini dai 4 ai 12 anni)

La lingua inglese è ormai imprescindibile per ottenere un lavoro più redditizio e viaggiare all'estero. E se questo vale per gli adulti, un discorso analogo può essere fatto anche per i bambini: prima imparano l'inglese e più possibilità avranno una volta che saranno maggiorenni. Se hai un figlio piccolo e desideri il meglio per lui, ti suggeriamo di affidarti a Novakid, la piattaforma di riferimento online per i corsi di inglese studiati appositamente per bambini di età compresa tra i 4 e 12 anni.

Al termine della lezione di prova, puoi decidere se continuare o lasciare. In caso positivo, hai diritto a un codice sconto esclusivo del 15% sul primo acquisto in piattaforma: il coupon è HTML15, ed è valido fino al 30 giugno 2024 collegandoti tramite questa pagina sul sito di Novakid.

Impara l'inglese con Novakid: la prima lezione di prova è gratuita

Con Novakid i bambini dai 4 ai 12 anni hanno la possibilità di imparare l'inglese con un autentico madrelingua, in maniera semplice, veloce e divertente. Ogni insegnante presente in piattaforma può vantare la certificazione internazionale di insegnante della lingua inglese, a conferma della loro preparazione.

La piattaforma è aperta a tutti, anche ai bambini che devono imparare l'inglese partendo da zero. I corsi disponibili prendono infatti in considerazione sia l'età che le caratteristiche di ciascun studente, con la possibilità di adattare approccio e velocità.

Richiedi la lezione di prova gratuita su Novakid tramite la pagina dedicata: in seguito, se ti dovessi trovare bene, sfrutta il codice sconto esclusivo per i lettori di Html.it - HTML15 - per beneficiare del 15% di sconto sul tuo primo acquito.

