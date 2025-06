Vuoi cambiare operatore? Lyca Mobile offre 150 GB e tutto illimitato a 5,99€

Navigare, chiamare e messaggiare senza limiti non è mai stato così conveniente. Lyca Mobile sorprende tutti con una nuova promozione esclusiva disponibile solo online: 150 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, il tutto a soli 5,99 euro ogni 30 giorni. Ma c'è di più: i primi due rinnovi sono completamente gratuiti.

Tutti i dettagli dell’offerta Lyca Mobile da 5,99€

L’offerta è riservata ai nuovi clienti che portano il proprio numero da qualsiasi operatore a Lyca Mobile. Attivabile esclusivamente online, prevede un primo pagamento di 5,99 euro per il primo mese, dopodiché i successivi due rinnovi sono gratuiti, per un risparmio immediato.

Ecco cosa include il piano:

150 GB di internet mobile in 5G

in Minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 8 GB di roaming dati nell’Unione Europea

Non c'è nessun vincolo contrattuale, attivando la promo Lyca Mobile. È disponibile anche un servizio eSIM, su richiesta. Il tutto con l’affidabilità della rete Vodafone, su cui si appoggia Lyca Mobile, e con la possibilità di gestire il piano comodamente tramite l’app My Lyca Mobile, disponibile per Android e iOS.

Inoltre, con il roaming UE incluso, è possibile utilizzare minuti, SMS e dati (fino a 8 GB) anche quando si viaggia nei Paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi. Lyca Mobile è uno dei pochi operatori trasparenti, senza vincoli e che garantisce prezzi bloccati.

Per questo motivo, la promozione a 5,99 euro al mese è un'occasione imperdibile per chi vuole molti giga, zero pensieri e massimo risparmio. Attivala subito online in pochi minuti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.