Vuoi cambiare operatore? Con Lycamobile hai 150 GB e 2 mesi gratis a 5,99€

Lycamobile lancia un’offerta imperdibile dedicata a chi vuole portare il proprio numero da un altro operatore. Per soli 5,99 euro al mese, avrai ben 150 GB, minuti e SMS illimitati, roaming in UE e la possibilità di accedere al 5G e alla eSIM. I primi due rinnovi mensili, in più, sono gratuiti: ecco tutti i dettagli della promo, attivabile solo online.

Cosa otterrai con Lycamobile

L'offerta da 5,99 euro proposta da Lycamobile prevede:

150GB di traffico dati su rete 5G, per navigare alla massima velocità;

dati su rete 5G, per navigare alla massima velocità; Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Roaming UE incluso , con 8GB da usare all’estero senza costi aggiuntivi;

, con 8GB da usare all’estero senza costi aggiuntivi; Prezzo bloccato: il primo mese costa solo 5,99 euro, mentre i successivi due mesi sono gratuiti.

La promozione è attivabile solo online ed è riservata a chi porta il proprio numero a Lycamobile da qualsiasi altro operatore.

I vantaggi di scegliere Lycamobile

Con Lycamobile, non si ottiene solo un piano conveniente, ma anche numerosi vantaggi aggiuntivi:

Nessun controllo del credito e nessun contratto vincolante: libertà totale per l’utente;

e nessun vincolante: libertà totale per l’utente; Copertura 5G su rete Vodafone, per una connessione affidabile e ultraveloce;

su rete Vodafone, per una connessione affidabile e ultraveloce; Supporto alla eSIM su richiesta, per i dispositivi compatibili;

su richiesta, per i dispositivi compatibili; Chiamate internazionali incluse, ideali per chi ha familiari o amici all’estero.

Questa nuova offerta di Lycamobile è pensata per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità di un ottimo servizio. Con 150 GB, traffico illimitato e 5G incluso, il tutto a soli 5,99 euro per il primo mese e due mesi di rinnovo gratuiti, Lycamobile si conferma una scelta vincente per chi cerca un nuovo operatore. Attiva subito la promo online!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.