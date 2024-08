Vuoi buoni Amazon gratuiti? Con questo conto online ottenerli è facile

Iniziare un post parlando di buoni Amazon gratuiti è come cominciare una dieta con una pizza: non si può resistere. Oggi, infatti, vogliamo parlarvi di una grande opportunità per tutti i risparmiatori: l’offerta del conto online di Crédit Agricole. Gestisci i tuoi soldi comodamente da casa, sapendo che puoi avere il supporto di un consulente dedicato.

Non solo il conto è flessibile grazie alle operazioni online, ma per primi 9 mesi è totalmente gratuito. Con qualche stratagemma intelligente, puoi mantenere il canone a zero anche oltre i 9 mesi.

Ottieni buoni Amazon gratuiti con facilità: apri il conto Crédit Agricole

Per chi apre un nuovo conto, Crédit Agricole regala fino a 250 euro di gift card. Il trucco? Bisogna solo sapere come sfruttare le offerte. Mentre 100 euro li ottieni come cashback per le spese effettuate con la carta di debito, gli altri 150 euro sono a disposizione invitando i tuoi amici ad aprire il conto (25 euro per ogni amico).

Per aprire il conto, basta andare al sito ufficiale di Crédit Agricole, inserire il codice promo VISA durante l'apertura e iniziare a usarlo. Le sue caratteristiche? Eccole:

Canone zero per 9 mesi : successivamente, solo 2 euro al mese, ma azzerabile con l'accredito dello stipendio/pensione oppure con 000 euro di patrimonio .

: successivamente, solo 2 euro al mese, ma azzerabile con l'accredito dello stipendio/pensione oppure con . Carta di debito gratuita per 2 anni : poi 2 euro al mese, con prelievi gratuiti da tutti gli ATM Crédit Agricole.

: poi 2 euro al mese, con prelievi gratuiti da tutti gli ATM Crédit Agricole. Carta di credito opzionale : costo annuale di 40,99 euro , ma sempre utile per emergenze e comodità.

: costo annuale di , ma sempre utile per emergenze e comodità. Bonifici SEPA senza commissioni.

Non devi assolutamente perderti questa grande occasione. Diventa cliente di Crédit Agricole e scopri quanto sia facile ottenere i tuoi buoni Amazon gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.