Vuoi bloccare luce e gas per 24 mesi? Octopus Fissa 24M è ancora attivabile

Per evitare che il prezzo della materia energia continui a cambiare verso l'alto nei prossimi mesi, con Octopus Fissa 24M puoi bloccare le condizioni di luce e gas addirittura per due anni. Questa offerta, che vedremo tra poco, è attivabile fino al 27 ottobre 2026 alle condizioni attuali e prevede un prezzo fisso sia per la componente energetica sia per i costi di commercializzazione.

Per la luce, la materia prima costa 0,1815 €/kWh, con una quota commerciale di 6 euro al mese. Per il gas, invece, il prezzo è di 0,82 €/Smc, a cui si aggiungono 7 euro mensili di commercializzazione. Questi valori potrai immediatamente confrontarli con la tua bolletta attuale per capire se otterresti subito un risparmio tangibile.

Sono costi che resteranno bloccati per 24 mesi quindi, se utilizzi molta elettricità o gas durante l'anno, e soprattutto lo fai in maniera costante, conoscere in anticipo queste condizioni può aiutarti a pianificare meglio le spese, senza dover seguire continuamente l'andamento dei prezzi. Per il costo complessivo della bolletta entrano in gioco però altri fattori.

Restano infatti indipendenti da Octopus Energy e da qualsiasi altro fornitore componenti come trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte. Per questo ti suggerivamo di verificare soltanto i prezzi di cui sopra per un confronto immediato con le tue bollette.

Comunque, al termine dei 24 mesi avrai la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze, passando alla tariffa Fissa oppure alla Flex, senza l'obbligo a mantenere le stesse condizioni. L'attivazione è semplicissima: ti basta scegliere l'offerta, avere a disposizione una bolletta e il cellulare, inserire i dati richiesti e selezionare il metodo di pagamento. Octopus si occuperà poi delle procedure di cambio, senza che tu debba gestire direttamente il passaggio.

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