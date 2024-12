Vuoi aprire un'attività? Scegli il conto giusto per avviare la tua impresa

Quando si apre una nuova attività, è importante scegliere una piattaforma completa per la gestione contabile e finanziaria. Tra le migliori soluzioni si annovera Tot, un conto aziendale online che oltre ad aiutare i titolari di un'azienda a semplificare la contabilità offre tutta una serie di strumenti e vantaggi utili per fare impresa.

Alcuni degli elementi caratteristici del conto Tot sono la natura 100% digitale, la facilità di utilizzo, un'assistenza premium e la tutela dei fondi garantita fino a 100.000 euro e protetta dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).

Il conto offre un IBAN italiano con tutti gli strumenti di pagamento necessari per le aziende: bonifici istantanei, RiBA, F24 e pagoPA, la gestione e riconciliazione delle fatture e una carta aziendale Visa Business. I primi 30 giorni sono gratuiti: se la nuova attività imprenditoriale ha meno di 6 mesi, si può inoltre ottenere il piano Plus in promozione a metà prezzo per i primi 6 mesi, in modo da sfruttare tutte le potenzialità di Tot.

Le caratteristiche chiave del conto aziendale Tot

La natura di tech company della fintech 100% italiana Tot si manifesta da subito con strumenti di pagamento moderni, tra cui i bonifici istantanei online senza commissioni, la programmazione dei bonifici fino a 30 giorni lavorativi in anticipo e i pagamenti ai propri dipendenti tramite bonifici con causale ABI 27.

Un altro punto di forza del conto business Tot è poter tenere sotto controllo il cash-flow utilizzando un'unica piattaforma. A proposito di questo, è da menzionare la sincronizzazione del conto con il cassetto fiscale della propria azienda, che consente di avere i dati contabili sempre aggiornati. Inoltre, con l'integrazione del cassetto fiscale si possono effettuare anche la riconciliazione automatica delle fatture, l'export del file per la prima nota e i pagamenti ai fornitori con un solo clic.

Un ulteriore strumento incluso in Tot è la carta Visa Business, grazie alla quale si possono acquistare gli strumenti e i servizi individuati per far crescere il proprio business. La carta Visa di Tot è una carta che funziona sul circuito di credito.

Il piano Plus di Tot a metà prezzo per 6 mesi

L'ultima promozione lanciata da Tot consente di attivare il piano Plus scontato del 50% per metà anno se la propria attività ha meno di 6 mesi. Grazie alla promozione in corso, il piano Plus è in offerta a 9 euro al mese anziché 19 euro per i primi 6 mesi.

Plus di Tot è il piano ideale per incassare e pagare, oltre che per monitorare tutte le fatture aziendali. Inclusi nel canone vi sono i seguenti servizi:

conto online con IBAN italiano

operazioni in entrata gratuite e illimitate

bonifici istantanei gratuiti

250 operazioni in uscita all'anno

pagamento fatture con un clic

riconciliazione delle fatture

piattaforma per la gestione del flusso di cassa aziendale

carta di credito Visa Business

assistenza prioritaria

I primi 30 giorni del piano Plus sono gratuiti. Non sono previsti costi di apertura, con un'unica marca da bollo di 2 euro come spesa aggiuntiva rispetto al canone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.