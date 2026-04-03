Vuoi aprire un sito web? L'hosting IONOS con dominio e 200GB oggi è gratis per un anno

IONOS rilancia la promozione attiva sul suo servizio web hosting proponendo un pacchetto a dir poco conveniente: con una promozione che di fatto abbatte qualsiasi barriera d'ingresso puoi avere un servizio completo e gratis per un anno intero grazie a uno sconto netto di 120 euro sul piano da 12 mesi. Tutto questo senza alcun compromesso sulle specifiche tecniche visto cosa avrai a disposizione e lo vedremo insieme dopo il pulsante.

La piattaforma ti mette a disposizione uno spazio web di archiviazione da 200 GB basato interamente su memorie di archiviazione di ultima generazione NVMe SSD, così da assicurarti un tempo di caricamento delle pagine rapido e con accesso esteso alle risorse del server. Il pacchetto è davvero completo perché include anche la registrazione di un dominio in omaggio per il primo anno e il certificato SSL per garantire connessioni crittografate e sicure. Sono inoltre comprese 2 caselle e-mail professionali associate al proprio dominio.

Un'infrastruttura robusta che assicura una disponibilità garantita al 99,99% che si completa con sicurezza e affidabilità estreme grazie all'integrazione di una CDN per prestazioni migliorate, uno scanner antimalware per proteggere il sito dalle minacce e un servizio di assistenza 24/7 rigorosamente in lingua italiana.

Non perdere l'occasione e attiva adesso l'offerta: il piano web hosting di IONOS è gratis per un anno.

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