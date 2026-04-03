Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Vuoi aprire un sito web? L'hosting IONOS con dominio e 200GB oggi è gratis per un anno

L'offerta perfetta per lanciare finalmente il tuo progetto online: scopri la promozione IONOS.
Vuoi aprire un sito web? L'hosting IONOS con dominio e 200GB oggi è gratis per un anno
L'offerta perfetta per lanciare finalmente il tuo progetto online: scopri la promozione IONOS.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 3 apr 2026
Link copiato negli appunti

IONOS rilancia la promozione attiva sul suo servizio web hosting proponendo un pacchetto a dir poco conveniente: con una promozione che di fatto abbatte qualsiasi barriera d'ingresso puoi avere un servizio completo e gratis per un anno intero grazie a uno sconto netto di 120 euro sul piano da 12 mesi. Tutto questo senza alcun compromesso sulle specifiche tecniche visto cosa avrai a disposizione e lo vedremo insieme dopo il pulsante.

Attiva l'offerta

ionos

La piattaforma ti mette a disposizione uno spazio web di archiviazione da 200 GB basato interamente su memorie di archiviazione di ultima generazione NVMe SSD, così da assicurarti un tempo di caricamento delle pagine rapido e con accesso esteso alle risorse del server. Il pacchetto è davvero completo perché include anche la registrazione di un dominio in omaggio per il primo anno e il certificato SSL per garantire connessioni crittografate e sicure. Sono inoltre comprese 2 caselle e-mail professionali associate al proprio dominio.

Un'infrastruttura robusta che assicura una disponibilità garantita al 99,99% che si completa con sicurezza e affidabilità estreme grazie all'integrazione di una CDN per prestazioni migliorate, uno scanner antimalware per proteggere il sito dalle minacce e un servizio di assistenza 24/7 rigorosamente in lingua italiana.

Attiva l'offerta

Non perdere l'occasione e attiva adesso l'offerta: il piano web hosting di IONOS è gratis per un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Registrazione dominio .com da 0,01 euro: offerta a tempo limitato Hostinger
Hosting

Registrazione dominio .com da 0,01 euro: offerta a tempo limitato Hostinger
Lancia il tuo progetto online con Hostinger: ti bastano 2,99 euro al mese
Hosting

Lancia il tuo progetto online con Hostinger: ti bastano 2,99 euro al mese
Sito web con dominio in pochi minuti: 12 mesi a costo zero con IONOS
Hosting

Sito web con dominio in pochi minuti: 12 mesi a costo zero con IONOS
Aruba SuperSite: nuovo sito web con l'AI a partire da 17,90€
Hosting

Aruba SuperSite: nuovo sito web con l'AI a partire da 17,90€