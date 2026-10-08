Vuoi aprire un sito senza spendere? IONOS regala un anno di hosting Plus con dominio e SSL

Se desideri avviare o trasferire un progetto web senza alcun esborso per i primi 12 mesi, la promozione straordinaria attiva sul pacchetto IONOS Hosting Web piano Plus è l'opportunità più vantaggiosa del settore: puoi attivarlo con un anno completamente gratis a 0 euro al mese invece di 120 euro complessivi. Al termine dei 12 mesi, a meno che tu non decida di cambiare, si rinnoverà a 9 euro al mese IVA esclusa.

Il piano include ben 200GB di spazio su unità NVMe SSD, per tempi di lettura e scrittura dei dati istantanei e una reattività eccezionale anche in caso di picchi di traffico. La velocità di navigazione è assicurata dalla Content Delivery Network (CDN) integrata, che distribuisce i contenuti statici su server globali per abbattere la latenza: tutto questo con una disponibilità garantita al 99,99%.

La suite include davvero tutto ciò che serve per iniziare: hai diritto a un dominio personalizzato in omaggio per il primo anno, certificato di promozione SSL per trasmettere dati cifrati e 2 caselle e-mail professionali legate al tuo marchio. Per la sicurezza, interviene uno scanner antimalware nativo per siti web, che rileva file infetti e vulnerabilità prima che possano compromettere la piattaforma. E poi, un ulteriore elemento di differenza è dato dall'assistenza tecnica disponibile 24/7 in lingua italiana con la presenza di un consulente personale pronto a risolvere qualsiasi dubbio.

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