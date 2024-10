Vuoi 200€ in Buoni Regalo Amazon? Ecco come con Credem Link

La nuova promozione di Credem Banca ti permette di ottenere fino a 200€ di buoni regalo Amazon. Come? Basta essere nuovi clienti e scegliere di aprire il conto corrente online Credem Link entro il 31 ottobre, inserendo il codice promo PROMO200 nella casella indicata in fase di apertura.

Ma perché scegliere Credem Link? Perché è un conto sicuro, conveniente e facilissimo da usare. Internet Banking e app per la gestione del servizio sono gratuiti e non richiedono operazioni complicate, ma a fare gola sono anche la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard e la tenuta del conto a canone zero.

Per tutti i dettagli e per approfondire i vantaggi, vai subito sulla pagina ufficiale della promozione. Ma affrettati: è disponibile solo per un periodo di tempo limitato!

Credem Link: come ottenere 200 € di Buoni Regalo Amazon

Chi è interessato a ricevere fino a 200€ di buoni regalo Amazon deve innanzitutto aprire il conto online Credem Link. Ma per usufruire della promozione è necessario farlo entro il 31 ottobre, avendo cura d'inserire il codice PROMO200 nella casella dedicata.

Aprirlo è davvero semplicissimo: sono necessari solo un documento d'identità in corso di validità o, in alternativa, lo SPID. Ti servirà anche una connessione Internet stabile e webcam per il riconoscimento tramite videoselfie.

Aperto il tuo conto online Credem Link, il passaggio successivo è l'accreditamento dello stipendio o della pensione sul tuo nuovo conto, oppure effettuare una spesa complessiva per un minimo di 1000 euro con la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard associata entro il 30 novembre.

Il conto online è a canone zero e così anche la carta di debito, per tutto il primo anno dall'apertura del conto. Anche il servizio Home Banking e l'App Credem Mobile non hanno alcun costo aggiuntivo.

Che aspetti? Approfitta subito dell'offerta in corso e apri il tuo conto corrente online Credem Link!





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.