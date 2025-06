Vulnerabilità nei chip Bluetooth di marchi come Sony, Bose e JBL: rischio di intercettazioni e furto dati

Un recente studio ha messo in evidenza come i dispositivi Bluetooth possano rappresentare un rischio significativo per la sicurezza informatica. Durante la conferenza TROOPERS in Germania, i ricercatori di ERNW hanno illustrato vulnerabilità critiche che coinvolgono milioni di dispositivi audio di marchi rinomati come Sony, Bose, Marshall, JBL e Beyerdynamic. Queste falle nei chip Airoha, comunemente integrati in auricolari e cuffie wireless, possono consentire a malintenzionati di accedere a dati personali e intercettare comunicazioni private.

Le vulnerabilità principali

Tre vulnerabilità principali sono state identificate e classificate con i seguenti codici CVE (Common Vulnerabilities and Exposures):

CVE-2025-20700 : Problemi nei servizi GATT, gravità media (6.7).

: Problemi nei servizi GATT, gravità media (6.7). CVE-2025-20701 : Problemi di autenticazione nel protocollo BR/EDR, gravità media (6.7).

: Problemi di autenticazione nel protocollo BR/EDR, gravità media (6.7). CVE-2025-20702: Criticità in un protocollo proprietario, gravità alta (7.5).

Gli esperti hanno dimostrato come queste vulnerabilità possano essere sfruttate per estrarre chiavi di sicurezza Bluetooth, simulare connessioni legittime e persino controllare alcune funzioni degli smartphone collegati. Gli scenari più preoccupanti includono l’intercettazione di conversazioni, l’accesso a rubrica e registro chiamate, e persino la possibilità di modificare il firmware dei dispositivi compromessi per propagare attacchi autonomamente.

Implicazioni per la sicurezza

Nonostante la gravità delle falle, gli attacchi richiedono competenze tecniche avanzate e la vicinanza fisica al dispositivo bersaglio. Questo limita i rischi per l’utente medio, ma aumenta la vulnerabilità di figure di alto profilo come giornalisti, diplomatici e attivisti. Airoha ha rilasciato aggiornamenti per il proprio SDK per mitigare i rischi, mentre i produttori stanno sviluppando patch correttive. Tuttavia, come segnalato dal portale Heise, molti aggiornamenti distribuiti potrebbero non includere ancora le correzioni necessarie, lasciando potenzialmente esposti numerosi dispositivi.

Prevenzione e aggiornamenti

Questo caso evidenzia l’importanza di mantenere aggiornati i dispositivi tecnologici per ridurre i rischi associati alle vulnerabilità. Gli utenti sono invitati a verificare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti software e a prestare attenzione alla sicurezza dei propri dispositivi Bluetooth. In un’epoca in cui la tecnologia connessa è parte integrante della quotidianità, proteggere la propria privacy è essenziale.