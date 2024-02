VPS preconfigurato per Minecraft fino al 52% di sconto

Se non sai da dove partire per creare il tuo server privato di Minecraft, oggi è molto semplice: basta acquistare il piano VPS per Minecraft di Hostinger, e il tutto sarà pronto in meno di 5 minuti. Scopriamo insieme tutti i dettagli quindi, tra le varie scelte di server disponibili e le opzioni che potrai adottare.

VPS per Minecraft preconfigurato

Il server in questione offre un'esperienza di configurazione semplice per avere il proprio spazio su Minecraft, con un processo di onboarding rapido che richiede meno di cinque minuti. Dopo esserti registrato e scelto il piano, potrai subito entrare nel tuo server di gioco.

Il tuo server avrà poi un indirizzo IP dedicato, così da ridurre il rischio di ricevere attacchi di vario tipo da altri utenti o servizi che hanno lo stesso indirizzo IP.

Questo VPS potrà far uso di backup automatici, ideali per non perdere mai i progressi: se succede qualcosa, infatti, potrai ripristinare il backup più recente così da recuperare il tuo mondo in pochi secondi. A prescindere dal servizio, potrai scegliere poi la tipologia di server Minecraft da installare: il Game Panel ti permetterà di passare tranquillamente da Official a Forge, fino a Spigot.

Nel VPS avrai anche l'accesso a programmi di installazione di modpack, in modo da poter installare le varie mod facilmente (sia che esse siano disponibili suoi programmi di installazione che provenienti da terze parti). A chiudere il tutto, la velocità eccezionale degli SSD NVMe, che insieme alla potenza della CPU vi darà la possibilità di avere prestazioni eccezionali.

I tre piani disponibili sono tutti scontati con un risparmio che parte dal 37% fino al 52%: le cifre cambiano a seconda di quante vCPU e RAM ci sono nel VPS, con prezzi che partono da 6,49€ fino a 23,99€ al mese (per piani annuali).

